A: The others won’t be here for another hour. Do you fancy a round of cards to kill time?

B: Sure. But I can’t shuffle. Can you do it?

A: You mean like this? Cut the deck, bend the cards with your thumbs and then shuffle them back into a single deck?

B: Yep. That’s the best way to do it, but I can never seem to get the hang of it.

A: 其他人還要再過一個小時才會到。要不要玩撲克牌打發時間?

B: 好啊,但我不太會洗牌。你會嗎?

A: 你是說像這樣,把牌分成兩疊,用拇指把牌彎起來再放掉嗎?

B: 對啊,這樣可以洗得很徹底,但我就是學不起來。

English 英文:

Chinese 中文: