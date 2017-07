A: Didn’t you only just dye your hair last week? Why have you dyed it again?

B: I haven’t. It’s just that the color has faded.

A: How did it fade so quickly? It’s just been a week hasn’t it?

B: That’s right. I’m surprised, too. When I first dyed it it was orange, now it’s gone yellow.

A: 你不是上個星期才染頭髮的,怎麼又染了?

B: 我沒有再染一次,是原來的顏色掉了。

A: 怎麼這麼快就掉了,不是才一個禮拜嗎?

B: 對啊,我也覺得蠻失望的。我當初染的明明是橘色,現在都變成黃色了。

