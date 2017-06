A: This bicycle is really difficult to ride.

B: Oh really? Is there a problem with it?

A: The front of the seat is tilted downward, so I keep sliding off.

B: Why not try raising the height of the seat, you might find it easier to stay on that way.

A: 這台腳踏車好難騎喔。

B: 是喔,這台車有問題嗎?

A: 它的座位前端有點向下傾斜,人坐在上面會一直往下滑。

B: 你要不要試試看把座位調高點,這樣身體應該就比較不會往下滑了。

English 英文:

Chinese 中文: