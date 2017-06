A: How come you’re at school today? Do you have class?

B: Actually I’ve come to apply to defer my studies.

A: Oh really. Starting from next semester?

B: Yes. I’m a little unwell at the moment so I want to rest for a semester to get better.

A: 你今天怎麼會來學校?有課嗎?

B: 其實我今天是來辦休學的。

A: 是喔,從下學期開始嗎?

B: 對啊,我身體不太好,想要休學一個學期,調養生息。

English 英文:

Chinese 中文: