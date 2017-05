A: Happy Dragon Boat Festival. Any special plans for today?

B: Actually I was just going to stay at home, it’s boiling outside.

A: Oh come on, that’s so boring. Let’s go and watch the dragon boat race.

B: Alright then, on one condition: we go for a fruit shaved ice once it’s over.

A: 端午節快樂!今天有什麼特別的計畫嗎?

B: 我只想待在家裡,因為天氣實在太熱了。

A: 不要待在家裡啦,那樣多無聊。我們去看龍舟賽吧。

B: 好吧,但看完比賽以後你一定要跟我去吃水果刨冰喔。

English 英文:

Chinese 中文: