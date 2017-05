A: What are you doing?

B: I’m making zongzi for the Dragon Boat Festival tomorrow. Want to try?

A: Alright, but you’ll have to teach me how to wrap them.

B: No problem, you’ll get the hang of it in no time.

A: 你在做什麼啊?

B: 明天就是端午節,所以我在包粽子。你要不要試試看?

A: 好啊,你教我怎麼包。

B: 沒問題,這很簡單,一下就會了。

English 英文:

Chinese 中文: