A: Did you see that? That scooter was driving the wrong way down the road.

B: Yup, he was speeding too.

A: What a moron, it’s so dangerous. Why do they do that?

B: Boys will be boys.

A: 你有看到嗎?那輛機車逆向行駛。

B: 有啊,而且他還超速。

A: 真是愚蠢,這樣很危險。為什麼要做那麼危險的事?

B: 有些男孩子就是這樣。

English 英文:

Chinese 中文: