A: What’s your position on downloading pirated movies?

B: Well, in my opinion it’s morally questionable.

A: Yes, but these days it’s not easy to find a DVD rental shop and I don’t like using subscription services.

B: But if everyone does the same as you, there will be no money to make new movies.

A: 你對於下載盜版電影有什麼想法?

B: 呃,我覺得這樣不太道德。

A: 是沒錯,但現在DVD出租店不好找,我又不喜歡買線上影音串流服務。

B: 但如果大家都像你一樣,以後還有誰有錢製作電影?

English 英文:

Chinese 中文: