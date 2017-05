A: Hey, are you alright? You look like you’ve been crying.

B: I’m so upset. I just had a massive fight with my partner.

A: Oh dear, what happened?

B: He refused to tell me the password to his mobile phone. I got angry and then he just blew up in my face.

A: 你還好嗎?看起來好像哭過。

B: 我剛剛和我的情人大吵一架,現在心情很差。

A: 是喔,發生了什麼事?

B: 他不肯給我他的手機密碼,讓我很生氣,結果他居然大發雷霆。

English 英文:

Chinese 中文: