A: Do you ever get annoyed with modern bookshops?

B: What do you mean?

A: Well, my local bookstore has several cafes, sells handicrafts and even has live music performances. I just want to browse books.

B: Honestly, you’re such a fuddy-duddy. They have to find ways to pull in a younger crowd.

A: 你不覺得現在的書店都很令人反感嗎?

B: 怎樣令人反感?

A: 我家附近有家書店,裡面有咖啡館,還有現場音樂表演,偏偏我就只想要看書而已。

B: 說實話,你真的是個老古板,書店做這些也是為了吸引年輕人上門。

English 英文:

Chinese 中文: