A: I have to get going. If I don’t go now I’ll miss the last train.

B: Are you taking the MRT?

A: Yes. The last train from the MRT station near here leaves at 10 past midnight.

B: I’ll be going home in about half an hour. If you don’t mind leaving a little later, we could share a taxi.

A: 我差不多要回去了,再不走就會錯過末班車了。

B: 你搭捷運嗎?

A: 對啊,這附近的捷運站最後一班車是十二點十分。

B: 我大概再過半個小時也要回家了,如果你不介意晚一點走,我們可以共乘一輛計程車。

