A: Would you like some tea? Shall I make some oolong tea?

B: Thanks, that’s great. Did you make this teacup yourself?

A: Yes. You must have good eyes. I threw this on a potter’s wheel in Yingge.

B: Pretty impressive. Did you put the color on yourself, too?

A: 你要不要喝點茶?我泡壺烏龍茶給你。

B: 好啊,麻煩你了。這茶杯是你自己燒的嗎?

A: 是啊,你眼睛真利。這是我去鶯歌用拉坯機做的。

B: 好厲害喔。這茶杯的顏色也是你自己上的嗎?

English 英文:

Chinese 中文: