A: The Wi-Fi signal here is really weak, the Internet connection keeps dropping out.

B: Do you not have mobile data?

A: I do, but I use pre-paid cards and as it happens I’ve just used up all of my data.

B: Which one do you use, there’s a convenience store near here, perhaps you can top up credit there.

A: 這裡的無線網路信號好微弱,網路一直斷線。

B: 你沒有申請行動上網嗎?

A: 有是有,但我用的是預付卡,傳輸量剛好用完了。

B: 你的預付卡是哪一家電信公司的?附近有家便利商店,說不定可以在那裡加值。

English 英文:

Chinese 中文: