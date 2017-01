A: You can see Orion really clearly this evening.

B: Which stars make up Orion?

A: Over there you can see three bright stars in a line, that’s Orion’s Belt. Can you see them?

B: Oh, yes. Is it the three stars above that building in the distance?

A: 今天晚上的獵戶座好清楚。

B: 獵戶座是哪幾顆星星?

A: 那邊有三顆很亮的星星排成一排,那就是獵戶座的腰帶,你看到了嗎?

B: 喔,我看到了,遠方那棟大樓的正上方有三顆星,那就是吧?

