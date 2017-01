A: Have you already started the housecleaning? Can I help?

B: I’ve already cleaned the bathroom, but I haven’t done any of the other rooms. Can you take the kitchen?

A: OK, I’ll scrub the sink, and then wipe down the walls and floor.

B: There’s a lot of grime on the extractor, it needs a good clean.

A: 你已經開始大掃除了?有什麼我可幫忙的?

B: 廁所我已經打掃好了,但其他地方都還沒弄。你可以負責廚房嗎?

A: 好,我會把水槽好好刷一遍,再擦洗牆壁和地板。

B: 抽油煙機上也有很多油垢,需要好好清理一下。

English 英文:

Chinese 中文: