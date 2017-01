A: Have you bought a new rug? It goes really well with your dining table, and adds a sense of warmth to the dining room.

B: Yeah. I’d been looking for a rug with a color like this one, and finally found one last weekend.

A: Did you find it in a furniture store?

B: No, I found it quite by chance on an online shopping site.

A: 你買了一條新地毯喔?和你的餐桌椅蠻搭的,為飯廳添加了一種溫暖的氣氛。

B: 對啊,我一直都在找一條這種顏色的地毯,上週末終於找到了。

A: 你是在家具店找到的嗎?

B: 不是,我是在購物網站上偶然看到的。

English 英文:

Chinese 中文: