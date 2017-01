A: What are you watching on TV?

B: This is a really popular drama about political intrigue in the Qing court.

A: I didn’t know you were interested in court dramas. Didn’t you say you liked Western movies?

B: Well, I’m interested in anything that is about history.

A: 你在看什麼電視節目?

B: 這是現在很紅的連續劇,講的是清朝宮廷的政治鬥爭。

A: 我都不知道你喜歡看宮廷劇,你不是說過你最喜歡看西部片嗎?

B: 其實只要是跟歷史相關的題材我都很有興趣。

English 英文:

Chinese 中文: