A: Do you know who’s No. 1 on the Mando-pop charts at the moment?

B: No idea. I don’t have a TV and I never listen to the radio. Neither do I pay much attention to the charts.

A: You don’t have a favorite Chinese singer?

B: I do, but they’re all a bit older. You have probably never heard of them.

A: 你知道現在華語歌曲排行榜的冠軍是什麼歌嗎?

B: 不清楚耶,我沒有看電視或聽收音機的習慣,也不會特別留意排行榜。

A: 你沒有喜歡的華語歌手嗎?

B: 有啊,但都是一些年代比較久遠的歌手,你大概都沒聽過。

English 英文:

Chinese 中文: