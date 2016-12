A: Could you help me to check whether the cookies are done yet?

B: OK, the dough still looks raw, they’ll need quite a bit more time yet.

A: How’s that even possible? The recipe says they only take 30 minutes, it’s already been 45.

B: Did you measure out the ingredients properly? Cookies aren’t supposed to be this soft.

A: 你可以幫我看一下餅乾烤好了沒嗎?

B: 好,看起來還是麵糊的樣子,應該還要烤很久。

A: 怎麼可能?食譜說只需要烤半小時,現在都已經過了四十五分鐘。

B: 會不會是你比例調錯了?餅乾的麵糊不應該會這麼稀吧?

English 英文:

Chinese 中文: