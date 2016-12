A: Another cold snap is on its way, take care to wrap up warm before you go outdoors.

B: Last week, I already started wearing four layers of clothing and using heat packs too.

A: Keeping the hands, feet and face warm is really important. When the weather gets really cold I always put on a thick face mask.

B: That’s not a bad idea.

A: 最近又有一波寒流要來了,出門要注意保暖。

B: 我從上星期開始已經每天都穿四層衣服了,還使用暖暖包。

A: 手腳和臉的保暖也很重要,天氣很冷的時候我都會戴厚口罩。

B: 這倒是不錯的主意。

English 英文:

Chinese 中文: