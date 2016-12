A: Want to play poker?

B: OK, joker poker?

A: It’s no fun playing joker poker with just two people.

B: But I only know how to play joker poker. If you want to play it another way you’ll have to teach me.

A: 要不要玩撲克牌?

B: 好啊,玩抽鬼吧?

A: 只有兩個人,玩抽鬼有什麼意思?

B: 可是我只會玩抽鬼,如果要玩別的你要先教我才行。

English 英文:

Chinese 中文: