A: Will you be watching the new episode of “My Cousin’s Favorite Socks” tonight?

B: No, I generally download whole seasons, and watch the all the episodes in one sitting.

A: Aren’t you worried that you’ll get caught?

B: It’s OK. I download it all on my brother’s laptop.

A: 你今天晚上會看最新一集的「我表哥最愛的襪子」嗎?

B: 不會,我通常都一次下載一整季,然後一口氣看完。

A: 你不怕被抓嗎?

B: 安啦,我都用我弟的筆電下載。

English 英文:

Chinese 中文: