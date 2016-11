A: Let’s hire a car and drive to Yushan National Park this weekend.

B: How about hiring a convertible?

A: A convertible will be expensive and we’ll get sunburned: bad idea. Let’s just rent a cheap, automatic sedan.

B: Just joking. Since we’ll be driving on mountain roads, we should choose a car with a lot of horsepower.

A: 這個週末我們租車去玉山國家公園玩吧。

B: 租輛敞篷車怎麼樣?

A: 敞篷車又貴又曬,有什麼好的。租個便宜的自排小轎車就好了。

B: 我開玩笑的。既然要走山路,還是選個馬力強一點的吧。

English 英文:

Chinese 中文: