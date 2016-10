A: How was yesterday’s baseball game?

B: It was exciting, but my team lost.

A: Sorry to hear that. Better luck next time.

B: I don’t mind, really. I go there for the atmosphere.

A: 昨晚的棒球賽好看嗎?

B: 球賽很刺激,但我支持的隊伍輸了。

A: 真是令人遺憾,希望下次運氣會更好。

B: 我其實也沒很介意,我去球場只是為了感受球場的氣氛罷了。

English 英文:

Chinese 中文: