A: Do you miss Taiwan’s night markets now you live in the US?

B: You bet, I miss the variety so much: they cater to all tastes.

A: And the nighttime buzz too? I heard the shops and cafes shut really early in the US.

B: That’s right. Outside the big cities, it’s like one big retirement home.

A: 你現在搬到美國會不會想念台灣的夜市?

B: 當然會囉,台灣的夜市食物種類很多,各種風味都有,這點讓我很懷念。

A: 還有那種夜晚的熱鬧氣氛也很棒。聽說美國的商店和咖啡廳都很早關門。

B: 對啊,除了大都市以外,其他地方簡直像養老院。

English 英文:

Chinese 中文: