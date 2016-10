A : I’m going to order tea from the tea shop outside, do you want one too?

B : I’d love one. I’d like an oolong bubble tea, full sugar, half the ice.

A : Are you sure you want full sugar? You’ll put on more weight.

B : What? Are you saying I’m fat? Cancel my order.

A : 我要去外面的飲料店買茶,你有要喝的嗎?

B : 好呀,我想要烏龍茶加珍珠,甜度正常、少冰。

A : 你確定要正常甜嗎?你這樣體重會繼續增加喔。

B : 你的意思是我很胖嗎?我不點了。

English 英文:

Chinese 中文: