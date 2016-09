A: Why is it time goes so much faster when you get older?

B: It’s because the older you get, the less you can remember about what you just did.

A: Actually, I think it’s because everything becomes routine.

B: I think you might have something there.

A: 為什麼年紀大了就會覺得時間過得比較快?

B: 因為年紀越大就越記不清楚自己做了些什麼事。

A: 是喔,我覺得是因為每件事都變成例行公事了。

B: 有道理。

English 英文:

Chinese 中文: