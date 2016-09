A: This slope is kind of slippery. Are you sure it’s safe?

B: Use the ropes tied to the trees to pull yourself up.

A: How do you know they won’t snap or come undone?

B: They look pretty new to me. I’m sure they’ll be OK.

A: 這斜坡有點滑,你確定這樣安全嗎?

B: 抓著綁在樹上的繩子爬上去就是了。

A: 你怎麼知道繩子不會斷掉或鬆開?

B: 繩子看起來蠻新的,一定不會有事的。

English 英文:

Chinese 中文: