A: My brother showed me a link to the house he wants to buy.

B: What do you think of it?

A: It looks nice, but we looked at the local area online and it looks pretty rough.

B: I’m sure he knows what he’s getting himself into.

A: 我哥傳給我一個連結,給我看他要買的房子。

B: 你覺得如何?

A: 房子很好,但我們在網路上瀏覽了一下那個地區,那邊蠻亂的。

B: 是喔,他應該都知道吧。

English 英文:

Chinese 中文: