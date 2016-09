A: Look, there’s a man walking along the street in bare feet.

B: How can he do that? The sidewalk must be boiling under this sun.

A: I’m sure it’s very painful.

B: He seems to be taking it all in his stride.

A: 你看,那個男的光腳走在街上。

B: 他居然可以光腳?大太陽下人行道一定很燙。

A: 嗯,應該很痛苦。

B: 他看起來很從容。

English 英文:

Chinese 中文: