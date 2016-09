A: Have you studied professor Wang’s criminal law course?

B: I dropped out of that course and chose another professor’s criminal law course.

A: Why?

B: He’s really strict and he’s failed me twice before. It’s a mandatory course, if I fail one more time, it will be really difficult to graduate.

A: 你有修王教授的刑法嗎?

B: 我把那門課退掉了,選了另一個教授的刑法。

A: 為什麼?

B: 他很嚴格,我已經被他當掉兩次了。這門是必修,再被當很難畢業。

English 英文:

Chinese 中文: