A: This tea is delicious, but I can smell something else aside from the flavor of Earl Grey.

B: That’s Buddha’s hand. If you like it, why not try one of these cookies?

A: Are they Buddha’s hand-flavored cookies?

B: I would’ve thought so, there’s an image of a Buddha’s hand on the packaging.

A: 這個茶好好喝,除了伯爵茶的味道還有一種特殊的香氣。

B: 那是佛手柑的味道。你喜歡佛手柑的話,要不要試試這個餅乾?

A: 那是佛手柑口味的餅乾嗎?

B: 我想是吧?包裝上有佛手柑的圖案。

English 英文:

Chinese 中文: