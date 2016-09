A: What’s wrong? You’ve got a ghastly expression on your face.

B: I ate a fish bone and it’s become stuck in my throat.

A: Do you want a drink of water?

B: Erm, I think it feels a bit better now, like the bone is slowly moving down.

A: 你怎麼了?臉色突然變得這麼難看?

B: 我吃到一根魚刺,卡在喉嚨裡。

A: 要不要喝點水?

B: 嗯,好像好一點了,我感覺到刺慢慢往下滑。

English 英文:

Chinese 中文: