A: Where are you going on holiday this year?

B: My friend’s getting married in Istanbul. I thought I would take 10 days in Turkey.

A: Turkey? Isn’t that dangerous?

B: You can’t think like that. Otherwise, you’d never step out of the front door.

A:你今年打算去哪裡渡假?

B:我朋友要在伊斯坦堡結婚。我想我會在土耳其待個十天。

A:土耳其?那裡不是很危險?

B:你不能那樣想,不然你哪裡都不用去了。

English 英文:

Chinese 中文: