B: Before we put the cake batter into the pans, we need to test its consistency. Take a spoon of the batter and turn it upside down, above the mixing bowl. If it slowly slides off the spoon, then it’s perfect.

A: Let me try. Oh, it’s stuck on the spoon.

B: OK, we need to fold in a tablespoon of milk to loosen up the batter.

B: 在我們把蛋糕麵糊放進烤盤前,要先試試它的黏稠度。挖一湯匙麵糊在攪拌碗上將湯匙反轉,如果麵糊濃稠到慢慢從湯匙滑落就太完美了。

A: 讓我試試看吧,喔,它卡在湯匙上。

B: 好,那我們還需要加入一湯匙牛奶,讓麵糊鬆一點。

English 英文:

Chinese 中文: