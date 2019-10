C: Welcome to Hoi An Big Coconut Resort and Spa. Our porter will take your luggage. This way please.

A: Wow, the hotel looks amazing. I can’t wait to try out the pool.

B: Me too. Just look at the beautiful garden. I feel relaxed already.

C: We hope you have a pleasant stay with us. If there is anything you need, please don’t hesitate to let us know.

C: 歡迎光臨「會安椰子度假村」,我們的服務員會幫你們提行李,這邊請。

A: 哇,這家飯店看起來超讚。我等不及要跳進游泳池啦。

B: 我也是。看看這個美麗的花園,我已經覺得好放鬆了。

C: 希望你們在此住得愉快。如果有任何需要,請儘管告訴我們。

English 英文:

Chinese 中文: