A: Two more tips to avoid sunstroke. Wear a wide-brimmed hat to shield your head and neck from the sun. Also, avoid drinking caffeinated beverages or alcohol because they are both diuretics.

B: So they reduce the amount of water in your body by making you go to the toilet often, right?

A: Exactly.

A: 這邊再給你兩個防止中暑的小秘訣。首先,戴寬帽沿的帽子可以保護你的頭部和頸部不被太陽曬到。另外,少喝含咖啡因的飲料或是酒類,因為它們都很利尿。

B: 也就是會讓我一直去洗手間,使我身體裡面的水份減少嗎?

A: 沒錯。

