A: Is there anything else I should do to treat sunstroke?

B: Remember to drink lots of water to rehydrate yourself. Isotonic sports drinks are good because they help to replenish lost electrolytes after a period of excessive perspiration.

A: I see, thanks for the tip.

A: 還有什麼別的是我應該做的,可以讓中暑好起來?

B: 你要記得喝很多水,補充身體水分。等滲透壓的運動飲料還不錯,可以幫助你補充過度流汗後流失的電解質。

A: 我懂了,謝謝你的建議。

English 英文:

Chinese 中文: