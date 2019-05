A: I really should have listened to your advice yesterday. I think I may have sunstroke.

B: What symptoms do you have?

A: I feel dizzy and confused. I also have a headache.

B: Sounds like you have mild sunstroke.

A: 我昨天真的應該要聽從你的建議。我覺得好像真的中暑了。

B: 你有什麼症狀嗎?

A: 我覺得暈頭轉向的,還有一點頭痛。

B: 聽起來你有點輕微中暑了。

English 英文:

Chinese 中文: