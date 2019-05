A: You know, I don’t think you’ve ever told me what’s in that room.

B: Oh, it’s just a spare room. We store stuff we don’t use in it. I’ve been meaning to have a bit of a clear out.

A: I’ll help you. I love rifling through old stuff. Especially other people’s.

A: 你知道嗎,我不認為你有跟我說過那房間裡面有什麼東西。

B: 哦,那只是一個多餘的房間。我們會把不用的東西儲放在裡面。我一直都想要整理一下。

A: 我可以幫你。我喜歡翻一翻舊東西,特別是別人的。

