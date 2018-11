A: Table manners is an area traditionally covered by rules of etiquette.

B: It just comes down to being polite and having good manners.

A: Like, keeping your voice at a conversational level, not talking with your mouth full, and not putting your phone or your keys on the table.

B: Or your dog. That’s just plain rude.

A: 餐桌禮儀是傳統上充斥禮節規定的領域。

B: 這其實就是要人斯文有禮。

A: 例如說,將說話的音量降低到日常對話的程度,嘴裡塞滿東西時不要說話,不要把手機或是鑰匙大剌剌地放在桌上。

B: 也不要讓狗上桌,那簡直就是粗俗。

English 英文:

Chinese 中文: