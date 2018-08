A : Wow, you got that down quickly.

B : I’m a fast eater at the best of times, but today I was famished.

A : So I see.

B : Is there any more? Seriously, I feel like I could eat a horse.

A : 哇塞,你好快就吃完了。

B : 我狀況好的時候都可以吃很快,不過今天倒是特別餓。

A : 原來如此。

B : 還有沒有別的啊?真的沒騙你,我覺得我應該可以吞下一頭牛。

English 英文:

Chinese 中文: