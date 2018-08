A: I’m giving you a month’s worth of medicine and making an appointment for you for next month.

B: So I can get a repeat prescription then?

A: Of course. Remember to keep the medicine in a cool place. Best to store it in the fridge.

B: No problem.

A: 我會開給你一個月的藥量,然後幫你預約下個月的門診。

B: 所以我到時候就可以拿到重複處方籤囉?

A: 當然。記得把藥收在陰涼的地方,最好把這種藥儲存在冰箱。

B: 沒問題。

