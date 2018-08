A: OK, it’s knocking off time. Are you going home?

B: No, I’ll be here a while yet. I have to finish this article.

A: Why don’t you come back to it tomorrow? Sometimes it’s better with a fresh pair of eyes.

B: I promised it would be finished before I leave tonight.

A: 好,下班時間到了,你要回家了嗎?

B: 還沒,我還要待在這一陣子,要先完成這篇文章。

A: 你為何不明天再繼續呢?有時候帶著新鮮的想法再回來做比較好。

B: 我已經答應晚上下班前絕對會完成文章了。

English 英文:

Chinese 中文: