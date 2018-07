A: It says the train will be delayed for 10 minutes. It’s stuck between stations.

B: That almost never happens. I wonder what the problem is.

A: The announcement said there was an accident a few stations down the line.

B: Will they compensate passengers if they make them late?

A: 它說火車會誤點十分鐘,火車現在停在兩個站之間。

B: 這種事幾乎從來不會發生,我很好奇到底出了什麼問題。

A: 廣播說是在幾站前有事故發生。

B: 如果耽誤了乘客的行程,他們會賠償嗎?

English 英文:

Chinese 中文: