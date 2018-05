EVERYDAY ENGLISH

A: Could you do me a huge favor? I’m organizing a surprise farewell party for Sarah and I need you to help me keep it a secret.

B: Okay, my lips are sealed. But what do you need me to do?

A: I need you to go shopping with her, then pretend you’ve left something at my house. We’ll all be hiding inside ready to surprise her.

B: Great idea, I’ll be your partner in crime.

A: 你可以幫我一個大忙嗎?我想要幫Sarah辦一個歡送會,需要你幫我保守秘密。

B: 好哇,我會閉緊嘴巴。但你需要我做什麼呢?

A: 我需要你跟她一起去購物,然後假裝你有東西忘在我家。我們會通通躲起來,準備嚇她一跳。

B: 好主意,我會當你的搞鬼好夥伴。

English 英文:

Chinese 中文: