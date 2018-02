A: People are now concerned that automation and AI will obsolete many jobs.

B: There’s no avoiding it, I’m afraid. But some jobs might be resistant to the trend.

A: Like what, for example?

B: Well, anything that requires creativity or compassionate decision-making.

A: 現在大家擔心自動化和人工智能會搶走很多工作機會。

B: 這恐怕是無法避免的。但是有些工作可以抗拒這個潮流。

A: 比如說呢?

B: 任何需要創意或需要用仁慈做出決策的工作。

English 英文:

Chinese 中文: