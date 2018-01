A: I think I pulled a muscle in my back lifting weights.

B: Did you make sure you warmed up before you started?

A: I couldn’t really be bothered, to be honest.

B: Then you only have yourself to blame.

A: 我想我練舉重拉傷背部肌肉了。

B: 你事先做熱身運動了嗎?

A: 老實說我懶得做。

B: 那你就是自作自受了。

English 英文:

Chinese 中文: