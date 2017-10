A: I live downstairs from you. Water is leaking from my bathroom ceiling.

B: Well, I can’t do anything about it now. It’s the weekend.

A: I’m just telling you because it will probably cause structural damage if you allow the problem to continue.

B: OK, I’ll contact someone first thing on Monday.

A: 我住在你家樓下。有水一直從我家浴室天花板漏下來。

B: 是喔,但現在是週末,我也沒辦法處理。

A: 我只是想和你說一聲,因為這如果不處理,可能會損壞建築結構。

B: OK,我星期一會找人來修。

English 英文:

Chinese 中文: