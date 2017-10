A: We’ll be showing a friend how to make a quiche at the weekend.

B: Are you going to use a ready-baked case?

A: No, she wants to know how to make it from scratch.

B: Are you going for a classic quiche Lorraine or will you be creating a different filling?

A: 我們週末要教朋友做法式鹹派。

B: 你要用現成的派皮嗎?

A: 不用現成的,她想要從第一步做派皮開始學。

B: 那你要做經典的洛林鹹派,還是要自創內餡口味?

English 英文:

Chinese 中文: